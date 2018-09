La Coalition Urgence Rurale veut des réponses

Thomas Briand-Gionest, président de la Coalition Urgence Rurale. Photo-Wikimedia

La Coalition Urgence Rurale interpelle les candidats sur divers enjeux dans le cadre de la présente campagne électorale.

Les membres de l’organisme veulent que ceux-ci reconnaissent clairement que l’abolition des Conférences régionales des élus et l’amputation du financement des centres locaux de développement et des pactes ruraux ont fragilisé l’économie des régions et du Québec. Ils souhaitent également que les candidats expriment leur positionnement pour une décentralisation des pouvoirs, accompagnée de ressources financières adéquates afin de ne pas transférer un fardeau financier aux communautés. Le président de la coalition, Thomas Briand Gionest, demande enfin que les candidats s’engagent à rétablir le rétablissement du soutien financier et du statut d’organisme-conseil de Solidarité rurale du Québec, auprès du gouvernement.