Des engagements envers les personnes âgées

Photo-Courtoisie Parti Libéral du Québec

Le candidat du Parti Libéral du Québec dans Rimouski prend des engagements envers les aînés.

Claude Laroche s’engage à poursuivre les efforts déjà entrepris afin d’améliorer l’offre en soins à domicile afin de permettre aux aînés de rester plus longtemps chez eux, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Monsieur Laroche rappelle que sa formation s’est engagée à augmenter, dans un second mandat, l’offre de soins à domicile en investissant 200 millions de dollars supplémentaires annuellement pour ajouter du personnel dans ce secteur. Il souligne que le Parti Libéral va également augmenter de mille dollars par année le plafond du crédit d’impôt pour maintien à domicile pour les aînés âgés de 70 ans et plus ayant un revenu de 57 mille dollars et moins.

23% de la population de Rimouski-Neigette est âgée de 65 ans ou plus. Claude Laroche mentionne que plusieurs personnes aînées doivent quitter leur domicile situé à l’extérieur de Rimouski pour s’établir en ville afin d’y recevoir les soins nécessaires.