Fabrication de rhum dans La Mitis

Le député d’Avignon/La Mitis/Matane/Matapédia, Rémi Massé, les propriétaires Yan Lévesque et David Soucy, le maire de Mont-Joli, Martin Soucy et l’homme d’affaires, Gino Ouellet. Photo-CKMN

Une 5e distillerie voit le jour dans l’Est du Québec.

Deux ingénieurs, David Soucy de Price et Yan Lévesque de Sainte-Jeanne-d’Arc travaillent sur le projet depuis maintenant deux ans. Distillerie Mitis deviendra réalité l’été prochain. Différents partenaires ont investi 800 mille dollars dans le projet qui permettra de créer cinq emplois. Développement Économique Canada a notamment consenti une contribution remboursable de 138 mille 500 dollars.

La nouvelle distillerie fabriquera un rhum à partir de dérivés de canne à sucre, un autre avec du sirop d’érable ainsi qu’un gin composé d’aromates. La majorité de la production sera consacrée au rhum. Même s’il s’agit d’un domaine de plus en plus compétitif, les propriétaires sont confiants de tirer leur épingle du jeu. Yan Lévesque espère produire cinq mille bouteilles lors de la 1ère année et multiplier ce nombre par dix une fois atteinte la vitesse de croisière.

Érigé sur un terrain appartenant à l’homme d’affaires Gino Ouellet dans le secteur du carrefour giratoire, les travaux de construction de l’usine commenceront d’ici à deux semaines. L’ouverture de la distillerie est prévue le 24 juin prochain.