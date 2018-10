Carol-Ann Kack et Pascal Bérubé les préférés des jeunes

Carol-Ann Kack de Québec Solidaire a obtenu la faveur des jeunes de Rimouski.

C’est ce que démontrent les simulations électorales d’Élection Québec. Madame Kack a récolté 688 votes contre Harold LeBel du Parti Québécois. Nancy Levesque de la Coalition Avenir Québec et Dany Lévesque du Bloc Pot arrivent respectivement 3e et 4e suivi de Claude Laroche du Parti Libéral. Cinq écoles et la Maison des jeunes du Bic ont pris part à l’exercice.

Dans Matane-Matapédia, les jeunes ont voté à l’image des adultes. 295 d’entre eux ont opté pour le député réélu, Pascal Bérubé. Monsieur Bérubé a terminé en première place dans tous les établissements. Marie-Phare Boucher est arrivé en 2e position et Mathieu Quenum de la CAQ en 3e.