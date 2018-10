Guy Caron critique sévèrement Justin Trudeau dans les négociations de l’ALENA.

Le Chef parlementaire du NPD, Guy Caron, a pourfendu le 1er ministre canadien à la Chambre des communes lundi relativement aux dispositions de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada..

Monsieur Caron estime que non seulement aucun gain n’a été négocié, mais en plus de nombreuses concessions ont été faites au profit des États-Unis. Il considère que le système de la gestion de l’offre meurt à petit feu et que les petites exploitations vont subir la concurrence déloyale de fermes américaines subventionnées. Selon Guy Caron, pour la troisième fois en quatre ans, les agriculteurs québécois et canadiens ont été sacrifiés dans la conclusion d’une entente commerciale.

Le représentant néo-démocrate accuse Justin Trudeau de s’être écrasé devant Donald Trump durant les renégociations de l’ALÉNA.