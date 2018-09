Carol-Ann Kack prête à faire face à la musique

Carol-Ann Kack, candidate de Québec Solidaire dans Rimouski et Gabriel Nadeau-Dubois, coporte-parole de Québec Solidaire. Photo-Courtoisie

À l’approche du jour du vote, la candidate de Québec Solidaire se dit prête à porter la voix de la population de Rimouski à l’Assemblée nationale.

Carol-Ann Kack estime que sa formation propose un réel changement de cap pour le Québec. Madame Kack souhaite défendre divers dossiers comme la création d’une aire marine protégée allant de Baie-St-Paul à Métis-sur-mer, l’amélioration du réseau de transport en commun dans la MRC, l’électrification des transports et l’augmentation du nombre de bornes de recharges dans la MRC. Les projets d’infrastructures culturelles en attente et l’implantation d’un projet-pilote de revenu minimum garanti dans l’Est-du-Québec figurent aussi dans ses priorités. Elle cible aussi la santé, l’éducation et les logements sociaux.