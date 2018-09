Deux partis se démarquent en environnement

Le Parti Québécois et Québec Solidaire se démarquent des autres formations politiques en matière d’environnement.

C’est le constat fait par le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent à la suite des réponses fournies par les candidats lors de la présente campagne électorale.

Selon le Conseil régional de l’environnement, le PQ a amélioré et précisé significativement sa vision environnementale, particulièrement en matière de lutte au réchauffement climatique. De son côté, Québec solidaire se démarque par ses positions environnementales fermes et c’est aussi celui qui traduit le mieux le sentiment d’urgence, pourtant indispensable pour motiver des actions vigoureuses à court terme évalue le CRE. Ses responsables considèrent néanmoins que la majorité des réponses étaient tirées des programmes ou manquaient de lien avec les travaux et chantiers enclenchés dans la région.

Par ailleurs, le Conseil régional de l’environnement réaffirme sa position contre le prolongement de l’autoroute 20. Il souhaite plutôt que les sommes, destinées aux nouvelles infrastructures de transport routier, soient dévolues au transport collectif et actif.