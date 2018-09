Un dernier débat dans Rimouski

Six des sept candidats dans la circonscription de Rimouski ont à nouveau croisé le fer mardi soir.

La Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette, la Jeune Chambre et l’AGECAR ont organisé l’activité à l’atrium de l’UQAR. Les candidats devaient répondre à des questions portant sur sept thèmes. La formule permettait un droit de réplique à deux occasions pour les candidats et les candidates. La candidate de la Coalition Avenir Québec, Nancy Lévesque, a été celle qui a fait l’objet de plus d’attaques lors de l’exercice. Les représentants du Parti Libéral et du Parti Québécois, Claude Laroche et Harold LeBel, ont été ceux qui l’ont pris le plus souvent pour cible. L’immigration, la maternelle pour les enfants de 4 ans et l’énergie éolienne ont été les principaux sujets de ces critiques.

Il s’agissait du dernier débat dans la circonscription.