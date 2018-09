François Legault débarque à Rimouski

Le chef de la Coalition Avenir Québec sera de passage mercredi à Rimouski.

François Legault participera à un rassemblement militant en fin d’après-midi au Pub St-Barnabé. Une cinquantaine de personnes sont attendues à l’événement.

On sait que le leader de la CAQ a décidé de modifier son plan pour la dernière semaine de la campagne. Au lieu de se rendre en Mauricie et à Québec, François Legault a entrepris une tournée qu’il l’a amené ou l’amènera en Abitibi, dans le Nord-du-Québec, au Saguenay Lac St-Jean et au Bas-St-Laurent.

Rappelons que selon Qc125.com, la lutte serait plus serrée que jamais dans la circonscription rimouskoise. Alors que le site concédait une large avance au député sortant il y a quelques semaines, Harold LeBel obtiendrait maintenant 31,7% des intentions de vote contre 30,4% pour Nancy Lévesque de la CAQ. Carol-Ann Kack de Québec Solidaire et Claude Laroche du Parti Libéral se livreraient une chaude lutte avec respectivement 18,8 et 18% des suffrages.