Des appuis pour Carol-Ann Kack

Carol-Ann Kack

11 artistes appuient la candidate de Québec Solidaire dans Rimouski.

Ces personnes estiment qu’il faut voir plus loin et enfin remettre en question l’absolutisme du capitalisme. Elles prennent position contre les velléités identitaires et les discours sur l’immigration véhiculés par les candidats, qui ne sont, selon elles, qu’amalgames et qui prennent le sujet par le mauvais bout. Ces artistes prennent position contre cette rhétorique disant vouloir préserver une planète pour les enfants est irréaliste et extrémiste.

Ils soulignent que ce choix ne se veut pas un geste partisan en soit, mais une décision basée sur l’espoir.

Ils tiennent néanmoins à souligner le travail du député sortant, Harold Lebel pour sa défense des intérêts régionaux.