Beaucoup de candidats sur les rangs

14 personnes tenteront de se faire élire dans les circonscriptions de Rimouski et de Matane-Matapédia le 1er octobre.

On retrouve sept candidatures dans chacune des deux circonscriptions. Dans Rimouski, nous avons le candidat indépendant, Denis Bélanger, Carol-Ann Kack de Québec Solidaire, Claude Laroche du Parti Libéral, Harold LeBel, du Parti Québécois et député sortant, Dany Lévesque du Bloc Pot, Nancy Lévesque de la Coalition Avenir Québec et Alexie Plourde du Parti Vert du Québec.

Dans la circonscription voisine de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député sortant du Parti Québécois, Marie-Phare Boucher de Québec Solidaire, Pierre-Luc Coulombe du Parti Vert, Annie Fournier du Parti Libéral, Mathieu Quenum de la Coalition Avenir Québec, Jocelyn Rioux de Citoyens au pouvoir du Québec et Paul-Émile Vignola du Parti Conservateur du Québec sont sur les rangs.

Au total, 940 candidats et candidates présentent leur candidature en vue du scrutin.